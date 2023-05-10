Події

14:55 10.05.2023

Мовний омбудсмен: На всіх деокупованих територіях мають з'явитися програми розвитку української мови

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Мовний омбудсмен: На всіх деокупованих територіях мають з'явитися програми розвитку української мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що на всіх деокупованих територіях мають з'явитися програми розвитку української мови.

Згідно з повідомленням Секретаріату мовного омбудсмена, Кремінь зазначив, що Херсонська область першою серед усіх обласних адміністрацій вирішила підбити підсумки першого етапу впровадження мовної програми, ухваленої в умовах повномасштабного вторгнення.

"Важливо, щоб аналогічні програми діяли і на території кожної деокупованої об’єднаної територіальної громади за такими напрямами: освіта, культура, діяльність органів місцевого самоврядування. Має з’явитися і Програма розвитку української мови у місті Херсоні, яка буде віддзеркалювати основні завдання і цілі обласної програми, але водночас враховувати й свої компоненти надзвичайно важливі для громади обласного центру", - наводить слова омбудсмена пресслужба.

Теги: #деокупація #українська_мова

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