Мовний омбудсмен: На всіх деокупованих територіях мають з'явитися програми розвитку української мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що на всіх деокупованих територіях мають з'явитися програми розвитку української мови.

Згідно з повідомленням Секретаріату мовного омбудсмена, Кремінь зазначив, що Херсонська область першою серед усіх обласних адміністрацій вирішила підбити підсумки першого етапу впровадження мовної програми, ухваленої в умовах повномасштабного вторгнення.

"Важливо, щоб аналогічні програми діяли і на території кожної деокупованої об’єднаної територіальної громади за такими напрямами: освіта, культура, діяльність органів місцевого самоврядування. Має з’явитися і Програма розвитку української мови у місті Херсоні, яка буде віддзеркалювати основні завдання і цілі обласної програми, але водночас враховувати й свої компоненти надзвичайно важливі для громади обласного центру", - наводить слова омбудсмена пресслужба.