Пригожин оголосив, що "Вагнера" не буде виведено з-під Бахмута, незважаючи на нездатність МО РФ вирішити "снарядний голод" - ISW

Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин оголосив, що сили ПВК не буде виведено з Бахмута до раніше встановленого терміну 10 травня, незважаючи на те, що Міністерство оборони РФ не надало "Вагнеру" додаткових снарядів, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 9 травня.

"Пригожин додав, що Міноборони Росії погрожувало "Вагнеру" звинуваченням у зраді, якщо Пригожин відкличе війська з Бахмута, що, ймовірно, є однією з причин, чому він не виконує своєї погрози від 5 травня піти з Бахмута, якщо Міноборони Росії не зможе повністю забезпечити "Вагнера" боєприпасами до 10 травня", - зазначають аналітики.

Нездатність Пригожина виконати свою погрозу відходу, наголошується у звіті, свідчить про те, що він усвідомлює свою залежність від Міноборони Росії. Пригожин спробував шантажувати Міноборони Росії, щоб воно змінило пріоритети наступу на Бахмут, щоб він міг самостійно заявити про перемогу в місті за рахунок імовірних приготувань російських військових перед запланованим українським контрнаступом. Пригожин, імовірно, очікував, що Міноборони Росії повністю поступиться його вимогам, ризикуючи відмовитися від своїх власних цілей на користь регулярних російських сил, але, можливо, зрозумів, що наразі він не може виконати свій ультиматум. Він також, імовірно, очікував, що Суровікін зможе змусити Міноборони Росії задовольнити вимоги "Вагнера", але його нездатність зв'язатися з Суровікіним, якщо це правда, свідчить про те, що у Пригожина не так багато важелів впливу в Міноборони Росії, як він собі уявляв.

Водночас Пригожин продовжував звинувачувати у великих втратах і повільних темпах наступу в Бахмуті інші російські нерегулярні формування, щоб представити "Вагнера" як єдину компетентну силу, що діє в цьому район, зазначають аналітики. Він також скористався святкуванням Дня Перемоги як можливістю познущатися над Путіним і піддати сумніву його судження.

"Пригожин послався на постать "щасливого дідуся", який "думає, що він хороший", під час обговорення браку боєприпасів і майбутніх перспектив Росії в Україні. Потім Пригожин риторично запитав, що робити Росії та майбутнім поколінням і як Росія може перемогти, якщо "дідусь" виявиться "повним мудаком".

Путін, зі свого боку, спробував використати святкування Дня Перемоги для згуртування партнерів зі Співдружності незалежних держав (СНД), багато з яких прагнули зменшити свою залежність від Кремля з лютого 2022 року.

"Путін відзначив важливість присутності на заході лідерів СНД і повторив шаблонну кремлівську риторику про те, що Росія прагне до багатополярного світового порядку. Останні зусилля Путіна зі згуртування країн СНД були приглушені небажанням кількох центральноазіатських лідерів, первісно висловленим проти участі в заході, присвяченому Дню Перемоги, а Лукашенко не приєднався до решти лідерів на церемонії покладання вінків, яка відбулася до цього", - наголошується у звіті.

Інші незахідні держави значною мірою відкинули спроби Кремля об'єднати потенційну антизахідну коаліцію, насамперед Китай, за допомогою його риторичного дистанціювання від Росії, що посилюється.

Водночас Путін відмовився використати своє звернення до Дня Перемоги для внесення якихось суттєвих риторичних змін і повторив наявні наративи, готуючись до затяжної війни і зображуючи Росію як таку, що успішно протистоїть усьому Заходу.

"У своєму щорічному посланні, присвяченому перемозі Радянського Союзу над нацистською Німеччиною 9 травня, Путін заявив, що "проти Росії розв'язано справжню війну" і що Росія дала відсіч міжнародному тероризму та продовжить "захищати" жителів Донбасу", - зазначено у звіті.