Події

20:55 09.05.2023

Росіяни ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

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Росіяни ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

Станом на 20.00 вівторка російські окупаційні війська ще 2 рази обстріляли прикордонні райони Чернігівської області, повідомляє Оперативне Командування "Північ".

"З 10:13 до 10:45 зафіксовано 17 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Залізний Міст. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Крім цього, з 15:55 до 16:20 було зафіксовано 5 приходів, імовірно із САУ, поблизу н.п. Маріуполь. Інформації про втрати серед мирного населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

 

 

 

Теги: #обстріл #чернігівська_область

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