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14:22 09.05.2023

Зеленський пов'язує зростання кількості обстрілів із бажанням керівництва РФ "продати" суспільству перемогу

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Зеленський пов'язує зростання кількості обстрілів із бажанням керівництва РФ "продати" суспільству перемогу

Президент України Володимир Зеленський пов'язує зростання кількості обстрілів української території з боку РФ із бажанням російського військово-політичного керівництва "продати" суспільству перемогу.

"Те, що зараз є і що ми відстежуємо - збільшення (обстрілів - ІФ-У): на мою особисту думку, це означає, що потрібно щось військово-політичному керівництву РФ. Як то кажуть: продавати своєму суспільству (перемогу - ІФ-У). Тому що перемог ніяких немає, а ненаситне суспільство там є. Ми бачимо, як вони підтримують ті чи інші радикальні дії (свого керівництва - ІФ-У) або кількість смертей (українців - ІФ-У). Вони завжди радіють цьому як факту", - заявив Зеленський на пресконференції в Києві з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання журналістів.

"Бахмут "продати" не вийшло", - зазначив він, додавши: "Тому що не вийшло захопити".

Водночас, за його словами, сам факт тотального руйнування Бахмута в РФ можуть інформаційно представити як ту чи ту "перемогу".

Теги: #зеленський

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