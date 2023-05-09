Події

11:25 09.05.2023

Військові Ізраїлю заявили про ліквідацію трьох командирів "Ісламського джихаду" під час ударів по сектору Газа

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Ізраїльським військовим вдалося ліквідувати у вівторок уранці трьох командирів угруповання "Ісламський джихад" у результаті авіаударів по сектору Газа під час операції Shield and Arrow, повідомляє The Times of Israel із посиланням на армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"На цьому етапі ми досягли наших цілей, ми завдали ударів, де було необхідно, і якщо буде потрібно, ми наростимо атаки. Ми готові до будь-якого сценарію", - заявив представник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі.

Він зазначив, що в операції задіяли 40 літаків, включно з винищувачами.

Зокрема, було вбито командувача угруповання в північній частині сектору Газа і командира, відповідального за активність "Ісламського джихаду" на Західному березі річки Йордан.

В "Ісламському джихаді" підтвердили загибель цих людей і пообіцяли вжити заходів у відповідь. Загалом, за даними палестинської сторони, авіаудари забрали життя 13 осіб, ще приблизно 20 осіб дістали поранення.

Очікується, що пізніше прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу проведе засідання кабінету безпеки для оцінки ситуації.

Тим часом, в очікуванні відповідних палестинських ракетних обстрілів у відповідь ізраїльські військові рекомендували жителям населених пунктів у радіусі 40 км від сектору Газа триматися ближче до спеціально відведених бомбосховищ.

Минулого тижня після смерті в ізраїльській в'язниці високопоставленого члена "Ісламського джихаду" Хадера Аднана, який оголосив голодування, палестинці запускали ракети із сектору Газа по півдню Ізраїлю. Ізраїльські військові відповіли авіаударами.

Загалом, за даними регіональних ЗМІ, через зростання напруженості із січня загинули понад 100 палестинців і щонайменше 19 ізраїльтян.

Теги: #ізраїль #ліквідація #цахал

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