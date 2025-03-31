Нетаньяху обіцяє посилити тиск на ХАМАС після пропозиції про припинення вогню

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю закликав ХАМАС скласти зброю, а її лідерів покинули Газу, а також пообіцяв чинити тиск на угруповання, повідомляє Reuters.

"Ми забезпечимо загальну безпеку в секторі Газа і дозволимо реалізувати план (президента США Дональда Трампа – ІФ-У), план добровільної еміграції. Це план, ми його не приховуємо, ми готові обговорювати його в будь-який час", - сказав Нетаньягу.

Його заява пролунала після згоди ХАМАС на перемир'я. Нетаньягу заявив, що Ізраїль вимагає роззброєння ХАМАС, а лідерам буде дозволено покинути Газу. Він не навів жодних подробиць щодо термінів присутності ізраїльських військ там.

У відповідь високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі заявив, що коментарі прем'єра Ізраїлю є рецептом "нескінченної ескалації" в регіоні.

Говорячи про еміграцію, спочатку президент США Дональд Трамп пропонував переселити всі 2,3 млн жителів Гази в такі країни, як Єгипет і Йорданія, перетворивши Газу на курорт, що належить США. Однак жодна країна не погодилася прийняти населення, після чого Ізраїль заявив, що будь-який від'їзд палестинців буде добровільним.

Раніше ЗМІ повідомляли, що керівництво ХАМАС погодилося на припинення вогню в Газі, яке відновилося. Воно було представлено через посередників і може передбачати перехідний етап.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-pm-netanyahu-vows-pressure-hamas-after-ceasefire-proposal-2025-03-30/