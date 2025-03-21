Інтерфакс-Україна

Події

14:47 21.03.2025

Ізраїль розширить буферну зону на кордоні з Газою, якщо ХАМАС не відпустить заручників - міністр оборони

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Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац погрожує розширити буферну зону між Ізраїлем і Сектором Гази, якщо палестинський рух ХАМАС не звільнить заручників, повідомляє в п'ятницю The Times of Israel.

"На випадок, якщо терористична організація ХАМАС і надалі відмовлятиметься від звільнення заручників, я проінструктував Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) узяти під контроль додаткові території, евакуювати населення і розширити буферну зону, яку Ізраїль контролюватиме на постійній основі", - наводить The Times of Israel заяву Каца.

"Доти, доки в ХАМАС відмовлятимуться (повернути заручників - ІФ-У), вони втрачатимуть дедалі більше і більше земель, які приєднаються до Ізраїлю", - додав Кац.

Раніше цього тижня в ЦАХАЛ повідомили, що відновили масовані удари по об'єктах, що належать ХАМАС, у Секторі Гази. У ХАМАС, зі свого боку, заявили, що ізраїльський уряд своїм рішенням відновити бойові дії наражає на небезпеку життя заручників, які залишаються в Газі.

Кац вимагав від ХАМАС негайно відпустити всіх заручників, які залишилися в угруповання, і пригрозив в іншому разі використати весь ізраїльський військовий потенціал проти ХАМАС.

Теги: #ізраїль #буферна_зона #хамас

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