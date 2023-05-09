У Запоріжжі затримано двох ворожих агентів, які передавали окупантам інформацію про військові об'єкти

Правоохоронці затримали двох жителів Запоріжжя, які проводили за завданням ворога підривну діяльність проти України, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, два жителі Запоріжжя, будучи проросійськи налаштованими особами, свідомо надали згоду спецслужбам країни-агресора у проведені підривної діяльності проти України", - повідомляють у телеграм-каналі відомства у вівторок.

За інформацією прокуратури, з грудня 2022 року вони забезпечували представників ФСБ РФ інформацією про місця розташування в Запоріжжі та області об'єктів критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу України, а також дислокацію і переміщення військової техніки та підрозділів ЗСУ.

"На виконання завдань ворога, за отриманими від куратора координатами, вони проводили розвідку місцевості Запоріжжя та передмістя з метою встановлення місць для майбутніх схронів ворожої зброї. У подальшому ці схованки планувались використовуватись під час проведення терористичних актів", - зазначається в повідомленні.

У повідомленні уточнюється, що наразі матеріалами справи підтверджено використання окупантами розвідданих цієї агентурної групи під час чергової ракетної атаки по Запоріжжю навесні 2023 року.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру у державній зраді (ч.2 ст.28, ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України).

Підозрюваних затримано. Заходи з викриття здійснювала прокуратура спільно з СБУ.