На Київщині після нічного обстрілу впали дві збиті ракети, жертв немає - Єрмак

Дві випущені російськими окупантами ракети Х-55СМ, збиті українськими силами протиповітряної оборони, виявлено в сільській місцевості Київської області на захід від української столиці, пошкоджено дах приватного будинку, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок уранці.

"У Київській області, в Бучанському районі у селі Мироцьке збита ракета (Х-55СМ) впала у подвір’я приватного будинку. Уламками пошкоджено покрівлю. Загиблих та потерпілих немає. Ще одна ракета виявлена в селі Тарасівка, Боярської ТГ, Фастівського р-ну, на полі. За характеристиками, попередньо, також зовні схожа на крилату ракету Х-55СМ", - написав Єрмак у телеграмі.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона знищила 23 із 25 крилатих ракет, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 9 травня.

Мироцьке і Тарасівка розташовані приблизно за 10 км від адміністративних меж Києва.