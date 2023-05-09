Унаслідок ворожого ракетного удару по Харківщині постраждала транспортна інфраструктура

Унаслідок масованого ракетного удару С-300, завданого російськими окупаційними військами по Харківському району області пізно ввечері понеділка, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Прильоти" 6 ракет С-300 зафіксовано в районі с. Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих і руйнувань. Ще 1 ракета С-300 влучила в районі смт. Солоницівка Харківського району. Пошкодження отримала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці. У с. Цапівці одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що протягом доби окупанти з артилерії та мінометів обстрілювали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, у Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок, а у Фіголівці - 2 приватні будинки. Постраждалих протягом доби не зафіксовано.