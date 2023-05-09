У Київській області від влучання ворожого снаряда утворилася воронка діаметром близько 8 метрів

В одному з районів Київської області від влучання ворожого снаряда утворилася воронка діаметром близько 8 метрів, повідомив начальник обласного главку Національної поліції Андрій Нєбитов.

"Воронку від ворожих обстрілів щойно виявили в Київській області в одному з районів", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, діаметр влучення близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні.

Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд.