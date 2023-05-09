Події

07:56 09.05.2023

У Київській області від влучання ворожого снаряда утворилася воронка діаметром близько 8 метрів

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У Київській області від влучання ворожого снаряда утворилася воронка діаметром близько 8 метрів

В одному з районів Київської області від влучання ворожого снаряда утворилася воронка діаметром близько 8 метрів, повідомив начальник обласного главку Національної поліції Андрій Нєбитов.

"Воронку від ворожих обстрілів щойно виявили в Київській області в одному з районів", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, діаметр влучення близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні.

Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд.

 

 

 

Теги: #ракета #київська_область #воронка

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