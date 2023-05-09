У Дніпрі в результаті падіння уламків ракети на житловий будинок поранено жінку

У Дніпрі внаслідок падіння уламків ракети на житловий будинок поранено жінку, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі військові з повітряного командування "Схід" збили всі 8 ракет, які ворог направив на область. Уламки російського "металобрухту" впали на чотириповерхівку в Дніпрі. Поранено 32-річну жінку, вона в лікарні", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, також у будинку пошкоджено дах і перекриття кількох квартир.

"На третьому поверсі було виявлено бойову частину ракети. Поки працювали вибухотехніки, кілька десятків жителів було евакуйовано. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать", - зазначив Лисак.

Також він повідомив, що ворог завдавав ударів із важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Унаслідок цього один приватний будинок знищено, ще 4 - пошкоджено. Пошкоджено господарську споруду та лінії електропередач, але люди не постраждали.