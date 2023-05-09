Події

07:50 09.05.2023

У Дніпрі в результаті падіння уламків ракети на житловий будинок поранено жінку

1 хв читати
У Дніпрі в результаті падіння уламків ракети на житловий будинок поранено жінку

У Дніпрі внаслідок падіння уламків ракети на житловий будинок поранено жінку, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі військові з повітряного командування "Схід" збили всі 8 ракет, які ворог направив на область. Уламки російського "металобрухту" впали на чотириповерхівку в Дніпрі. Поранено 32-річну жінку, вона в лікарні", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, також у будинку пошкоджено дах і перекриття кількох квартир.

"На третьому поверсі було виявлено бойову частину ракети. Поки працювали вибухотехніки, кілька десятків жителів було евакуйовано. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать", - зазначив Лисак.

Також він повідомив, що ворог завдавав ударів із важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Унаслідок цього один приватний будинок знищено, ще 4 - пошкоджено. Пошкоджено господарську споруду та лінії електропередач, але люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 09.05.2023
Ворог обстріляв шість громад Сумської області

Ворог обстріляв шість громад Сумської області

23:42 08.05.2023
Зафіксовано влучення С-300 у Харківському районі області, інформація про жертв та руйнування уточняється

Зафіксовано влучення С-300 у Харківському районі області, інформація про жертв та руйнування уточняється

20:14 08.05.2023
Росіяни з "Іскандера" обстріляли Павлоградський район

Росіяни з "Іскандера" обстріляли Павлоградський район

18:18 08.05.2023
Херсонська ОВА: Внаслідок обстрілу Станіслава поранено 10 осіб - уточнені дані

Херсонська ОВА: Внаслідок обстрілу Станіслава поранено 10 осіб - уточнені дані

17:07 08.05.2023
Унаслідок обстрілів Одеської області загинула одна людина, двоє поранено

Унаслідок обстрілів Одеської області загинула одна людина, двоє поранено

15:55 08.05.2023
Окупанти ще п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської області - ОК "Північ"

Окупанти ще п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської області - ОК "Північ"

13:40 08.05.2023
Через нічні обстріли в Одесі згоріли склади з гумдопомогою українського Червоного Хреста, у Миколаєві пошкоджено мобільний шпиталь

Через нічні обстріли в Одесі згоріли склади з гумдопомогою українського Червоного Хреста, у Миколаєві пошкоджено мобільний шпиталь

10:17 08.05.2023
Унаслідок ворожих обстрілів за добу загинули троє людей, 28 поранено - Міноборони України

Унаслідок ворожих обстрілів за добу загинули троє людей, 28 поранено - Міноборони України

09:37 08.05.2023
На Харківщині внаслідок недільних ворожих обстрілів поранень дістали вісім мирних громадян

На Харківщині внаслідок недільних ворожих обстрілів поранень дістали вісім мирних громадян

09:29 08.05.2023
Уночі ворог завдав ракетного удару по промзоні Краматорська, жертв немає

Уночі ворог завдав ракетного удару по промзоні Краматорська, жертв немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ніч на 9 травня ворог атакував Україну крилатими ракетами морського і повітряного базування, ППО ліквідувала 23 із 25 ворожих цілей

У небі над Києвом ППО ліквідувала близько 15 ворожих повітряних цілей

США нададуть Україні ще $1,2 млрд довгострокової військової допомоги

Кулеба вітає ухвалення Нюрнберзької декларації, згідно з якою керівництво РФ має бути притягнуте до відповідальності за агресію

В Україні проводиться підготовка спецсистеми, яка допоможе швидше розмінувати нові території після деокупації

ОСТАННЄ

У Київській області від влучання ворожого снаряда утворилася воронка діаметром близько 8 метрів

У ніч на 9 травня ворог атакував Україну крилатими ракетами морського і повітряного базування, ППО ліквідувала 23 із 25 ворожих цілей

ЗС України за добу відбили 42 ворожі атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Окупанти продовжують грабувати українців на тимчасово окупованій території Запорізької області

У небі над Києвом ППО ліквідувала близько 15 ворожих повітряних цілей

Унаслідок падіння уламка ракети в Голосіївському районі ніхто не постраждав - Кличко

Ворог атакував Київ уранці у вівторок, у Голосіївському районі пожежа, а в Шевченківському виявлено уламки ракет

9 травня: Яке сьогодні свято

Окупанти намагаються залишити Запорізьку область під виглядом цивільних

Посольство Італії не рекомендує громадянам поїздки в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА