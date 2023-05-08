Ми робитимемо кроки зі зміцнення оборони на підставі доповідей керівників розвідок - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив за підсумками засідання Ставки доповіді керівників розвідок.

"Доповіді Буданова (керівник ГУР МО - ІФ-У) і Литвиненка (керівник СЗР - ІФ-У) були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі ми робитимемо певні кроки - кроки, які зміцнять наш захист", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

За словами Зеленського, "були також доповіді щодо підготовки нових наших підрозділів, щодо постачання боєприпасів".

"Провів нараду з міністром зі стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів. Є хороші новини з цього приводу. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати", - зазначив президент.