Події

21:59 08.05.2023

Ми робитимемо кроки зі зміцнення оборони на підставі доповідей керівників розвідок - Зеленський

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Ми робитимемо кроки зі зміцнення оборони на підставі доповідей керівників розвідок - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив за підсумками засідання Ставки доповіді керівників розвідок.

"Доповіді Буданова (керівник ГУР МО - ІФ-У) і Литвиненка (керівник СЗР - ІФ-У) були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі ми робитимемо певні кроки - кроки, які зміцнять наш захист", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

За словами Зеленського, "були також доповіді щодо підготовки нових наших підрозділів, щодо постачання боєприпасів".

"Провів нараду з міністром зі стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів. Є хороші новини з цього приводу. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати", - зазначив президент.

 

 

Теги: #оборона #розвідка #зеленський

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