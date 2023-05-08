Події

20:36 08.05.2023

ВАКС заочно заарештував колишнього в. о. директора Одеського припортового заводу

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ВАКС заочно заарештував колишнього в. о. директора Одеського припортового заводу

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні в понеділок, 8 травня, обрав запобіжний захід колишньому виконувачу обов'язків директора Одеського припортового заводу, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За рішенням суду вказаному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання та доправлення до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у березні 2023 року НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України, учасники якої протягом 2019-2021 роках заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

10 квітня НАБУ і САП оголосили в розшук сімох підозрюваних у справі про махінації з майном ФДМ, включно з ексголовою фонду Дмитром Сенниченком.

Теги: #директор #опз #арешт

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