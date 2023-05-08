Унаслідок обстрілів Одеської області загинула одна людина, двоє поранено

У ніч проти понеділка, 8 травня, російські окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної та туристичної інфраструктур у населених пунктах Одеського та Білгород-Дністровського районів, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Від вибуху ворожої ракети на території складського приміщення продовольчого підприємства в Одеському районі одна людина загинула і ще двоє людей дістали поранення", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілу та пожежі істотних руйнувань зазнала триповерхова складська будівля.

Також через ракетні удари по курортних селищах у Білгород-Дністровському районі повністю зруйновано базу відпочинку, а також пошкоджено щонайменше 5 сусідніх баз і понад 20 приватних дачних будинків.

За попередньою інформацією, обстріли здійснено крилатими ракетами Х-22.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.