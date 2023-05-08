Уночі ворог завдав ракетного удару по промзоні Краматорська, жертв немає

У ніч на понеділок ворог випустив шість ракет по промисловій зоні м. Краматорська, жертв немає, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Уночі росіяни випустили шість ракет по промзоні Краматорська, без жертв", - написав Кириленко в телеграм-каналі вранці в понеділок.

На донецькому напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинок у Курахівці, також у громаді ворог обстріляв Курахове. Крім цього, було зафіксовано обстріли Мар'їнки й околиць громади.

На горлівському напрямку пошкоджень зазнав приватний будинок у Костянтинівці.

Унаслідок обстрілів Торецької громади поранено одну людину та пошкоджено будинок у Щербинівці. Також є пошкодження в Нелипівці та Петрівці, постраждалих немає.

Загалом за добу поранень дістали двоє жителів області.