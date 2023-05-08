В Україні 480 дітей загинули через збройну агресію РФ

Станом на ранок 8 травня 2023 року понад 1444 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 480 дітей загинули та понад 964 дістали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 455, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 96, Запорізькій - 89, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.