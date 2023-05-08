Кіссінджер вважає, що завдяки КНР наприкінці року можливі українсько-російські переговори

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер припустив у неділю, що за участю Китаю переговори щодо війни в Україні можуть відбутися наприкінці поточного року.

"Тепер, коли Китай долучено до переговорного процесу, все має змінитися. Я думаю, до кінця року може з'явитися прагнення до переговорних процесів і навіть - реальні переговори", - сказав Кіссінджер в ефірі телеканалу CBS.

Крім того, Кіссінджер заявив, що не проти в ролі радника взяти участь у контактах США з російською стороною.

"Я схильний до того, щоб зробити це", - сказав Кіссінджер, відповідаючи на запитання про те, чи погодився б він на таку роль, якби американський президент його попросив про допомогу.