Сирський: ворог не має наміру змінювати свої плани і робить усе можливе, щоб узяти Бахмут під контроль

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський у суботу, 6 травня, відвідав райони ведення бойових дій і зустрівся з командирами бойових частин, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

"Обговорили заходи щодо кращої оборони Бахмута та завдання максимального ураження бойовикам "Вагнера". На місці було ухвалено необхідні оперативні рішення", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Сирський пояснив, що не всі питання можна обговорити віддалено, тож спілкування наживо з командирами дало змогу детально розібратися в ситуації та спланувати майбутні дії.

Командувач Східного угруповання військ характеризує ситуацію на східному фронті як напружену, але контрольовану. За його словами, росіяни останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

"Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", - наголосив він.

Однак, зазначив Сирський, завдяки активним діям українських бійців противнику не вдається досягти намічених цілей.

Також учора з нагоди Дня піхоти Сирський відзначив державними та відомчими нагородами, а також вручив цінні подарунки близько 170 бійцям східного фронту, які героїчно проявили себе в боях.