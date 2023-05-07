Події

15:39 07.05.2023

Сирський: ворог не має наміру змінювати свої плани і робить усе можливе, щоб узяти Бахмут під контроль

1 хв читати
Сирський: ворог не має наміру змінювати свої плани і робить усе можливе, щоб узяти Бахмут під контроль

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський у суботу, 6 травня, відвідав райони ведення бойових дій і зустрівся з командирами бойових частин, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

"Обговорили заходи щодо кращої оборони Бахмута та завдання максимального ураження бойовикам "Вагнера". На місці було ухвалено необхідні оперативні рішення", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Сирський пояснив, що не всі питання можна обговорити віддалено, тож спілкування наживо з командирами дало змогу детально розібратися в ситуації та спланувати майбутні дії.

Командувач Східного угруповання військ характеризує ситуацію на східному фронті як напружену, але контрольовану. За його словами, росіяни останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

"Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", - наголосив він.

Однак, зазначив Сирський, завдяки активним діям українських бійців противнику не вдається досягти намічених цілей.

Також учора з нагоди Дня піхоти Сирський відзначив державними та відомчими нагородами, а також вручив цінні подарунки близько 170 бійцям східного фронту, які героїчно проявили себе в боях.

 

Теги: #бахмут #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 06.05.2023
Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

14:53 05.05.2023
Ворог щосили намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня - Маляр

Ворог щосили намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня - Маляр

09:24 05.05.2023
ЗСУ здійснили обмежену контратаку на південний захід від Бахмута - ISW

ЗСУ здійснили обмежену контратаку на південний захід від Бахмута - ISW

07:40 02.05.2023
Ворог під Бахмутом за п’ять місяців втратив понад 100 тис. осіб особового складу

Ворог під Бахмутом за п’ять місяців втратив понад 100 тис. осіб особового складу

09:02 01.05.2023
ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

13:28 27.04.2023
У Нацгвардії повідомили про утримання логістичних шляхів на захід від Бахмута

У Нацгвардії повідомили про утримання логістичних шляхів на захід від Бахмута

18:59 26.04.2023
Запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку тривають, за добу на сході України відбито 43 атаки окупантів - Генштаб ЗСУ

Запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку тривають, за добу на сході України відбито 43 атаки окупантів - Генштаб ЗСУ

13:32 25.04.2023
За добу в Бахмуті знищено 175 окупантів, п'ять безпілотників і чотири склади боєприпасів - Череватий

За добу в Бахмуті знищено 175 окупантів, п'ять безпілотників і чотири склади боєприпасів - Череватий

12:01 25.04.2023
Російські штурмові війська в Бахмуті використовують смартфони із застосунком AlpineQuest GPS - Сирський

Російські штурмові війська в Бахмуті використовують смартфони із застосунком AlpineQuest GPS - Сирський

11:25 25.04.2023
Утримуючи Бахмут, ми не даємо ворогу можливості збільшувати фронт - Сирський

Утримуючи Бахмут, ми не даємо ворогу можливості збільшувати фронт - Сирський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти здійснили за добу 39 атак на сході України, обстрілюють Бахмут фосфорними боєприпасами - Генштаб ЗСУ

РФ може готувати провокації на 9 травня - ГУР Міноборони України

МАГАТЕ підтверджує початок евакуації жителів Енергодара

ЗС України ліквідували 660 окупантів, 6 танків, 18 артсистем і 18 БПЛА за добу

Росіяни скинули вибухівку з БпЛА, що спричинило загибель піротехніків ДСНС у Херсонській області

ОСТАННЄ

Окупанти здійснили за добу 39 атак на сході України, обстрілюють Бахмут фосфорними боєприпасами - Генштаб ЗСУ

Із російського полону звільнено вже 2 тис. 324 українця - Координаційний штаб

Залужний розповів генінспектору Бундесверу про підготовку контрнаступу

Окупанти зранку вже 6 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, включно з м.Середина-Буда - ОК "Північ"

РФ може готувати провокації на 9 травня - ГУР Міноборони України

У Києві у квартирі вибухнула граната, постраждалих немає - поліція

У Чорному морі залишається 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 32 ракет - ВМС ЗСУ

Українські підрозділи на таврійському напрямку за добу виконали 700 вогневих завдань - Тарнавський

В Енергодарі т. зв. "влада міста" закрила паспортні столи та низку адміністративних управлінь - мер Орлов

Російські окупанти нарощують інтенсивність перекидання техніки через Маріуполь - радник мера

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА