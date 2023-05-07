Події

13:52 07.05.2023

Українські підрозділи на таврійському напрямку за добу виконали 700 вогневих завдань - Тарнавський

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Українські підрозділи на таврійському напрямку за добу виконали 700 вогневих завдань - Тарнавський

Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 700 вогневих завдань, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Йдеться про контрбатарейну боротьбу і роботу за плановими цілями, виявленими раніше", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 29 одиниць озброєння та військової техніки противника, зокрема, 3 танки, 2 БМП, 3 БТР, самохідний важкий міномет 2С4 “Тюльпан”, реактивна система залпового вогню БМ-21 “Град”, 2 одиниці комплексів спостереження “Муром-М”, протитанковий ракетний комплекс “Штурм С”, БпЛА “Supercam”, БпЛА “Zala”, БпЛА “Елерон”, 2 БпЛА “Ланцет-3” та автомобільна техніка. Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

 

Теги: #війна #зсу #таврія

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