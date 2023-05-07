Російські окупанти за ніч поранили 5 осіб на Донеччині - голова ОВА

Унаслідок російських обстрілів за ніч на території Донецької області було поранено 5 мирних жителів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Серед ночі росіяни ударили безпілотниками по Дружківці — пошкоджено 3 приватні будинки, без жертв. На Волноваському напрямку поранено людину у Максимівці Вугледарської громади. Сім разів під обстріл Смерчами потрапляли околиці Комара", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На Донецькому напрямку ворог двічі з артилерії обстріляв Курахівську громаду, наряди прилетіли в приватний сектор. Постраждалих немає.

На Горлівському напрямку Часів Яр 4 рази потрапляв під обстріли - пошкоджено 8 будинків. У Торецькій громаді пошкоджено 8 будинків і поранено 2 людини: у Нью-Йорку та Північному.

На Лисичанському напрямку пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Сіверську та 4 будинки в Ямполі Лиманської громади.