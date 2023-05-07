Ворожа ракета С-300 потрапила на територію одного з автопарків у Балаклії - голова ОВА

Ворожа ракета окупантів С-300 потрапила на територію одного з автопарків у Балаклії, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Раніше ракета С-300 потрапила на територію одного з автопарків. Зараз на місці працюють усі екстрені служби", - написав він у телеграм-каналі.

Синєгубов зазначив, що внаслідок ракетного удару дві жінки 75 років і одна жінка 50 років зазнали вибухових травм. Також двоє чоловіків - 20 і 85 років мають відносно легкі ушкодження.

"Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.

Як повідомлялося, російські окупанти ракетами обстріляли Балаклею (Харківська обл.), 5 осіб постраждали.