Події

08:15 07.05.2023

ЗС України ліквідували 660 окупантів, 6 танків, 18 артсистем і 18 БПЛА за добу

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ЗС України ліквідували 660 окупантів, 6 танків, 18 артсистем і 18 БПЛА за добу

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 660 окупантів, 6 танків, 18 артсистем і 18 безпілотних літальних апаратів, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 194 430 (+660) осіб ліквідовано, танків - 3723 (+6) од, бойових броньованих машин - 7248 (+10) од, артилерійських систем - 3010 (+18) од, РСЗВ - 554 (+2) од, засоби ППО - 306 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2572 (+18), крилаті ракети - 947 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5952 (+16) од, спеціальна техніка - 380 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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