Окупанти здійснили вісім обстрілів Дніпропетровської області, постраждали семеро людей

Російські окупанти в суботу здійснили 8 обстрілів Дніпропетровської області, постраждали семеро осіб, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вісім разів за день росіяни били по Нікопольщині. Накривали вогнем із "Градів" і важкої артилерії", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворог тричі обстріляв Нікополь. Загалом там поранено п'ятеро чоловіків від 44 до 60 років. Четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще один - лікується амбулаторно.

Також у місті пошкоджено промислове підприємство, 14 приватних будинків, 13 господарських будівель, газопроводи.

Під удар потрапила й Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Вона перебуває в лікарні. Стан - задовільний.

Пошкоджено ліцей, 5 приватних будинків, господарську споруду, лінію електропередач.

Також ворог поцілив по Марганецькій та Мирівській громадах. Від обстрілу останньої постраждав 43-річний чоловік. Пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, авто.

Лисак підсумував, що наслідки атак уточнюють.