Окупанти здійснили вісім обстрілів Дніпропетровської області, постраждали семеро людей
Російські окупанти в суботу здійснили 8 обстрілів Дніпропетровської області, постраждали семеро осіб, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Вісім разів за день росіяни били по Нікопольщині. Накривали вогнем із "Градів" і важкої артилерії", - написав він у телеграм-каналі.
Зокрема, ворог тричі обстріляв Нікополь. Загалом там поранено п'ятеро чоловіків від 44 до 60 років. Четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще один - лікується амбулаторно.
Також у місті пошкоджено промислове підприємство, 14 приватних будинків, 13 господарських будівель, газопроводи.
Під удар потрапила й Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Вона перебуває в лікарні. Стан - задовільний.
Пошкоджено ліцей, 5 приватних будинків, господарську споруду, лінію електропередач.
Також ворог поцілив по Марганецькій та Мирівській громадах. Від обстрілу останньої постраждав 43-річний чоловік. Пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, авто.
Лисак підсумував, що наслідки атак уточнюють.