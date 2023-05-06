Ми повернемо всіх наших людей із російської неволі - Зеленський про повернення полонених

Президент України Володимир Зеленський відзначив повернення з російського полону 45 воїнів.

"Сьогодні нашій команді вдалося повернути з російського полону ще 45 наших воїнів. 42 захисники України і три захисниці. Вони всі захищали "Азовсталь". Нацгвардійці. 35 рядових і сержантів, десять - офіцери", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Ми повинні повернути і повернемо всіх наших людей із російської неволі! Дякую нашій команді, що займається обмінами. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець. Дякую, хлопці!", - сказав також він.