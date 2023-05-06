Події

19:23 06.05.2023

ЗС України за добу ліквідували чотири ударні "шахеди" ворога і два розвіддрони

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ЗС України за добу ліквідували чотири ударні "шахеди" ворога і два розвіддрони

Збройні сили України за добу ліквідували 4 ударних "шахеди" ворога, 2 розвідувальних дрони, а також пункт управління і 3 райони зосередження ворожої техніки, повідомляє Генеральний штаб.

"За цю добу нашими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 2 розвідувальних дрони", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ та артилерії упродовж доби вразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Разом із тим, противник протягом доби завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон.

Крім того, РФ завдала 25 авіаційних ударів та здійснила понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Унаслідок цих дій зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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