Українські військові знищили п'ять ворожих БПЛА

Українські захисники знищили чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та один - ударного типу "Ланцет", повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

"Протягом дня 6 травня силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п'ять ворожих безпілотників: чотири - оперативно-тактичного рівня та один ударний БПЛА типу "Ланцет", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Зазначається, що противник активізував роботу БПЛА різних типів на всій лінії фронту.