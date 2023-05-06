Події

19:09 06.05.2023

Українські військові знищили п'ять ворожих БПЛА

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Українські військові знищили п'ять ворожих БПЛА

Українські захисники знищили чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та один - ударного типу "Ланцет", повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

"Протягом дня 6 травня силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п'ять ворожих безпілотників: чотири - оперативно-тактичного рівня та один ударний БПЛА типу "Ланцет", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Зазначається, що противник активізував роботу БПЛА різних типів на всій лінії фронту.

 

 

 

Теги: #знищення #бпла #пс_зсу

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