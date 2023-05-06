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19:07 06.05.2023

Україна незгодна з рішенням Молдови про обмеження імпорту українських зернових та олійних, переговори триватимуть

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Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський зустрівся з міністром сільського господарства і харчової промисловості Республіки Молдова Володимиром Боля у Кишиневі, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"Микола Сольський висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також наголосив, що незрозумілими є підстави для такого рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Сольський вирушив до Молдови після заяв молдовської сторони про намір тимчасово вжити заходів щодо імпорту зернових та олійних культур з України, як це зробили раніше деякі країни ЄС.

Своєю чергою, міністр сільського господарства і харчової промисловості Молдови Володимир Боля поінформував українського колегу про складнощі з реалізацією врожаю молдавськими фермерами.

"Кількість вітчизняного зерна на складах велика, що чинить тиск на фермерів. Вони турбуються, що в них не буде місця для нового врожаю. При цьому динаміка внутрішнього експорту зерна має тенденцію до зниження, зросли логістичні витрати і обвалилися ціни на міжнародних біржах. Нашим фермерам необхідно використовувати свої запаси зерна і готуватися до нового сільськогосподарського сезону", - цитує слова Боля офіційний сайт аграрного відомства Молдови.

Боля запевнив, що транзит української агропродукції через Молдову буде здійснюватися в повному обсязі.

Переговори буде продовжено, сказано в пресслужбі відомства.

Як повідомлялося, Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових і олійних культур з України, повідомила пресслужба Міністерства сільського господарства і харчової промисловості країни.

Європейська комісія з 2 травня до 5 червня запровадила заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження в Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину, зажадавши скасування односторонніх заборон на експорт української агропродукції, до яких вдавалися Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія з 15 квітня.

 

 

 

Теги: #молдова #україна #зустріч #міністри

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