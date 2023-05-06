Події

12:18 06.05.2023

Порошенко привіз на південний фронт електроніку для підрозділу ППО

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Порошенко привіз на південний фронт електроніку для підрозділу ППО

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко передав підрозділам протиповітряної оборони на південному напрямку засоби електроніки - комп'ютери, монітори, планшети та інші "смаколики", повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

"Підрозділи протиповітряної оборони – справжні Янголи-Охоронці, які закривають українське небо від ворожих безпілотників і ракет. В одну з рот ППО, яка днями «приземлила» ворожий БПЛА "Ланцет", Петро Порошенко привіз засоби електроніки", - зазначається в повідомленні, опублікованому на сайті в суботу.

"Ми пишаємося, що Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" беруть шефство над ротою, яка здійснює протиповітряну оборону. Сили ППО тримають українське небо. А ми робимо їх працю ще більш філігранною", - зазначає Порошенко.

Наступного разу до підрозділу привезуть пересувну авторемонтну майстерню: хлопцям вона дуже потрібна, каже Порошенко. Також налагодили виробництво антиланцетних сіток, які теж першими підуть саме в цю роту. Таку саму порцію електроніки передали й морським піхотинцям, з якими команда Порошенка тримає постійний зв'язок, забезпечуючи їх усім необхідним.

"Четвертий день поспіль ми працюємо у військах. Ми вже хороші друзі. І я дякую вам за ту величезну роботу, яку ви робите", - зазначає Порошенко.

Теги: #порошенко #фронт #електроніка

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