Унаслідок російських обстрілів залишається знеструмленою частина споживачів у семи областях

Станом на 6 травня внаслідок пошкодженої мережевої інфраструктури через російські обстріли залишається без електроенергії частина споживачів у семи областях України.

"Окупанти не припиняють знищувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, через нічний авіаудар по Сумщині зафіксовано пошкодження розподільчих мереж, без світла - понад 1,5 тисячі споживачів", - повідомило міністерство енергетики в телеграмі у суботу.

За інформацією Міненерго, також через ворожий обстріл і пошкодження мережевої інфраструктури в Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тис. абонентів.

"Без світла - частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях", - констатували у відомстві.

Роботи з відновлення електропостачання в цих регіонах тривають на тих ділянках, де дає змогу безпекова ситуація.

Водночас, як зазначили в міністерстві, енергетична система загалом працює стабільно, без обмежень для споживачів.