Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби під обстрілом російських окупаційних військ були населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора біля 17:25 ворог завдав ракетного удару по с. Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає. За минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів. Пошкоджено 7 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.