Українська авіація за добу завдала десять ударів по районах зосередження противника

Авіація Сил оборони України за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Збито 5 ворожих БПлА типу "Shahed"-136/131, 2 БПлА типу "Zala", 1 "Орлан-10", 1 "Куб" та 1 БПлА типу "Ланцет", - повідомляється у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗС України протягом доби вразили 5 районів зосередження озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.