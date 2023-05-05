Росіяни обстрілювали Нікопольський район із безпілотників, із важкої артилерії та "Градів" - ОВА

Російські війська протягом дня обстрілювали Нікопольський район із БПЛА, важкої артилерії та "Градів": пошкоджено приватний будинок і господарські споруди, жертв немає, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні російська армія знову обстрілювала Нікопольщину. Ворог атакував район із безпілотників, важкої артилерії та "Граду". Під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади й Нікополь", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

"Людей ворожі снаряди не зачепили", - зазначив Лисак.

За його даними, пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. "Рятувальники ще уточнюють наслідки атак. Працюють на місцях прильотів", - написав голова ОВА.