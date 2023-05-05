Кабмін пропонує зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Законопроєкт передбачає внесення змін, спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27- до 25-річного віку.