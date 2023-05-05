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19:19 05.05.2023

За мера Одеси внесли заставу, він вийшов із СІЗО - САП

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За мера Одеси внесли заставу, він вийшов із СІЗО - САП

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, якого було взято під варту в рамках розслідування у справі одеського заводу "Краян", вийшов із СІЗО. За нього було внесено заставу в 13,4 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Мер Одеси вийшов із СІЗО під заставу в 13,420 млн грн, визначену раніше судом як альтернативу арешту", - зазначили в САП.

При цьому в прокуратурі не уточнили, хто саме вніс суму застави.

Як повідомлялося, 4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова було взято під варту в рамках розслідування у справі одеського заводу "Краян".

"Справа Одеського "Краяну" - міського голову Одеси взято під варту. Деталі згодом", - повідомила САП у телеграм-каналі в четвер.

Пізніше прокуратура уточнила: "4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачуваних у справі Одеського "Краяну" - міському голові Одеси".

За інформацією САП, з огляду на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

"ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави. На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду", - зазначено в повідомленні.

У САП нагадують, що одеського міського голову та інших осіб обвинувачують у заволодінні коштами бюджету на суму понад 92 млн грн унаслідок реалізації схеми придбання в комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

Теги: #одеса #застава #труханов

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