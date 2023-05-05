Російські війська обстріляли промпідприємства Слов'янська та Краматорська, обійшлося без жертв - Донецька ОВА

Росіяни обстрілюють Слов'янськ і Краматорськ Донецької області - ворог б'є по промислових підприємствах, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Слов'янську дві ракети С-300 влучили в будівлю заводу "Зевс Кераміка", у Краматорську - пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ (Новокраматорський машинобудівний завод - ІФ-У)", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Як повідомляє голова ОВА, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих. "Є пошкодження приміщень, однак усе цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України", - зазначив Кириленко.