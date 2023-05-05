Події

12:38 05.05.2023

У вихідні в Україні буде прохолодно, без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ

1 хв читати
У вихідні в Україні буде прохолодно, без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ

У більшості областей України в суботу, 6 травня, без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних, північно-західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях у повітрі заморозки 0-5°, температура вдень 10-15° тепла; на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 16-21°.

У Києві 6 травня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 6 травня найвища температура вдень була +29,7°С у 1954 р., найнижча вночі -2,0°С у 1915 р.

У неділю, 7 травня, в Україні без опадів, лише в західних областях помірний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у південній частині та на Закарпатті 4-9°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, а в Чернігівській та Сумській областях у повітрі заморозки 0-5°. Температура вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та в південній частині 14-19°, на високогір'ї Карпат уночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві 7 травня вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:38 05.05.2023
Прогноз погоди на вихідні 6–7 травня: все ще без тепла, але не варто журитися

Прогноз погоди на вихідні 6–7 травня: все ще без тепла, але не варто журитися

14:37 04.05.2023
В Україні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, з 6 до 9 травня можливі нічні заморозки на ґрунті та в повітрі

В Україні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, з 6 до 9 травня можливі нічні заморозки на ґрунті та в повітрі

12:42 04.05.2023
В Україні найближчої доби переважно без опадів, на півночі місцями невеликий дощ

В Україні найближчої доби переважно без опадів, на півночі місцями невеликий дощ

12:30 01.05.2023
Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

10:49 28.04.2023
Прогноз погоди на вихідні 29–30 квітня: тепла і сонця доведеться ще трохи почекати

Прогноз погоди на вихідні 29–30 квітня: тепла і сонця доведеться ще трохи почекати

14:20 27.04.2023
Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

14:16 27.04.2023
НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

12:53 27.04.2023
Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

09:41 27.04.2023
Урожай зернових та олійних буде на 10% нижчим за минулорічний через несприятливу погоду під час посівної

Урожай зернових та олійних буде на 10% нижчим за минулорічний через несприятливу погоду під час посівної

11:58 24.04.2023
У низці областей України найближчими днями пройдуть короткочасні дощі

У низці областей України найближчими днями пройдуть короткочасні дощі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через ворожі обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у восьми областях

Окупанти другу добу поспіль атакують ТЕС "ДТЕК"

Призупинено оформлення вантажівок на в'їзд і виїзд перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

ЗСУ здійснили обмежену контратаку на південний захід від Бахмута - ISW

ПК "Схід" ліквідувало два ворожі "шахеди" в ніч на п'ятницю

ОСТАННЄ

СБУ затримала на сході України російських агентів, які "полювали" на HIMARS

У Сербії затримали чоловіка, який застрелив вісьмох людей

Боррель не вважає життєздатним мирний план Китаю щодо України

Україна повернула тіла ще 80 полеглих захисників

Через ворожі обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у восьми областях

Через UNITED24 Україну підтримують мільйони людей - Зеленський

ТЧХУ виплатило цього року грошову допомогу більш ніж 137 тис. осіб

Усіх виконавців російських злочинів та їхніх пособників буде покарано - речник закордонних справ та політики безпеки ЄС

Мінкультури внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України

Окупанти другу добу поспіль атакують ТЕС "ДТЕК"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА