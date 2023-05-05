У вихідні в Україні буде прохолодно, без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ

У більшості областей України в суботу, 6 травня, без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних, північно-західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях у повітрі заморозки 0-5°, температура вдень 10-15° тепла; на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 16-21°.

У Києві 6 травня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 6 травня найвища температура вдень була +29,7°С у 1954 р., найнижча вночі -2,0°С у 1915 р.

У неділю, 7 травня, в Україні без опадів, лише в західних областях помірний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у південній частині та на Закарпатті 4-9°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, а в Чернігівській та Сумській областях у повітрі заморозки 0-5°. Температура вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та в південній частині 14-19°, на високогір'ї Карпат уночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві 7 травня вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.