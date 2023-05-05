Події

09:52 05.05.2023

Аварії на залізниці в прикордонних районах РФ посилять навантаження на внутрішні сили безпеки окупантів - британська розвідка

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Аварії на залізниці в прикордонних районах РФ посилять навантаження на внутрішні сили безпеки окупантів - британська розвідка

Нещодавній сплеск російських залізничних аварій у прикордонних з Україною областях РФ, викликаний діями невідомих суб'єктів, майже напевно спричинив короткострокові локальні перебої в роботі російських військових залізничних перевезень, ідеться у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю вранці.

"Хоча її бригади залізничних військ здатні швидко відновлювати лінії, ці інциденти посилять навантаження на внутрішні сили безпеки Росії, які, найімовірніше, не зможуть повністю захистити великі та вразливі залізничні мережі Росії від атак", - ідеться у звіті розвідки.

Теги: #рф #залізниця #інцидент

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