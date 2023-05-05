У Шевченківському районі Києва обмежили рух транспорту через провал дороги

Через провал на каналізаційній мережі обмежено рух транспорту на бульварі Павла Вірського в Шевченківському районі Києва, орієнтовний термін усунення аварії - один день, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"На бульварі Павла Вірського, 39 біля колодязя стався провал на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400 мм. Про це повідомляє ПрАТ "АК "Київводоканал", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що оскільки провал утворився на проїжджій частині, рух транспорту бульваром однією смугою в бік станції метро "Нивки" обмежено. У КМДА просять водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Повідомляється, що на місці провалу встановлено огорожу, працюють фахівці "Київводоканалу".

"Орієнтовний термін усунення аварії - один день", - зазначено в КМДА.