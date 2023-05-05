Російські окупанти намагалися знову атакувати БПЛА Дніпропетровську область, а Нікополь обстріляли з артилерії, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі агресор направив на Дніпропетровщину 2 безпілотники. Військові з повітряного командування "Схід" їх збили. Під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, через обстріл у місті пошкоджено 10 приватних будинків, паркани та господарську споруду. Розбито лінію електропередач і 2 газопроводи.

Обійшлося без загиблих і постраждалих.