Події

07:44 05.05.2023

Окупанти намагалися знову атакувати БПЛА Дніпропетровську область, а Нікополь обстріляли з артилерії

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Окупанти намагалися знову атакувати БПЛА Дніпропетровську область, а Нікополь обстріляли з артилерії

Російські окупанти намагалися знову атакувати БПЛА Дніпропетровську область, а Нікополь обстріляли з артилерії, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі агресор направив на Дніпропетровщину 2 безпілотники. Військові з повітряного командування "Схід" їх збили. Під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, через обстріл у місті пошкоджено 10 приватних будинків, паркани та господарську споруду. Розбито лінію електропередач і 2 газопроводи.

Обійшлося без загиблих і постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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