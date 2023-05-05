Події

07:26 05.05.2023

Міністр оборони Туреччини очікує продовження зернової угоди й анонсував технічну зустріч сторін 5 травня

2 хв читати
Міністр оборони Туреччини очікує продовження зернової угоди й анонсував технічну зустріч сторін 5 травня

Турецький міністр оборони Хулусі Акар анонсував зустріч учасників зернової угоди на технічному рівні 5 травня і на рівні заступників міністрів наступного тижня й очікує за їхніми підсумками продовження роботи коридору в плановому режимі, передає агентство "Анадолу".

"Ми продовжуємо наші зусилля для того, щоб зернова ініціатива тривала швидко, безпечно і планомірно завдяки її значному внеску. Ми думаємо, що це питання буде продовжено в плановому порядку. Технічна нарада завтра і нарада заступників міністрів наступного тижня", - сказав міністр.

За його словами, перед нарадою заступників міністрів виникла необхідність провести нараду за участю технічного персоналу ООН, Туреччини, України та Росії, і ця зустріч відбудеться 5 травня.

"Зустріч заступників міністрів планується наступного тижня", - зазначив Акар.

Він також зазначив, що під час переговорів обговорюватимуть питання евакуації суден під турецьким прапором, які перебувають в Україні від початку окупації

"Евакуація цих суден також буде на порядку денному. Ми працюватимемо разом над створенням порядку денного, і цей порядок денний обговорюватимуть заступники міністрів, а рішення буде ухвалено пізніше", - сказав міністр оборони Туреччини.

Відповідаючи на запитання про його оцінку того, чи буде продовжено зернову ініціативу, Акар сказав: "У нас склалося враження від зустрічей і переговорів, що ці роботи приведуть до позитивного результату. Ми працюємо для цього, ми намагаємося зробити це".

Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" і "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що ініціатива продовжена на 120 днів, то Росія - що лише на 60.

Блокованим у портах України залишається 51 судно з 670 тис. тонн різних вантажів, зокрема зернових, і приблизно 230 членами екіпажу, повідомляла раніше агентству "Інтерфакс-Україна" Адміністрація морських портів України (АМПУ). Водночас у портах Миколаївського регіону заблоковано 30 суден, з яких вісім із понад 165 тис. тонн агропродукції.

"Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності розширення "Чорноморської зернової ініціативи" із включенням портів Миколаївського регіону. Це дасть змогу значно збільшити обсяги експорту українського продовольства до нужденних країн світу", - зазначили в АМПУ.

 

 

 

Теги: #зерно #україна #росія #туреччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:37 05.05.2023
"Нібулон" має намір розширити потужності філії в порту Ізмаїла

"Нібулон" має намір розширити потужності філії в порту Ізмаїла

02:29 05.05.2023
Окупанти 14 разів обстріляли Сумську область, є руйнування та поранений

Окупанти 14 разів обстріляли Сумську область, є руйнування та поранений

01:31 05.05.2023
Встановлюються причини проблеми БпЛА Bayraktar TB2, який збили в Київській області

Встановлюються причини проблеми БпЛА Bayraktar TB2, який збили в Київській області

01:28 05.05.2023
Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

01:21 05.05.2023
Ділові очікування на будівельному ринку України на ІІ кв. покращали на 4,1 в.п.

Ділові очікування на будівельному ринку України на ІІ кв. покращали на 4,1 в.п.

17:39 04.05.2023
Уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні

08:32 04.05.2023
Окупанти збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до 11 одиниць

Окупанти збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до 11 одиниць

21:52 03.05.2023
США виділять пакет військової допомоги Україні на $300 млн із боєприпасами для HIMARS і артилерії, протитанковими озброєннями

США виділять пакет військової допомоги Україні на $300 млн із боєприпасами для HIMARS і артилерії, протитанковими озброєннями

20:44 03.05.2023
Кулеба вітає пропозицію італійського колеги провести старт велогонки Giro d'Italia наступного року в Україні

Кулеба вітає пропозицію італійського колеги провести старт велогонки Giro d'Italia наступного року в Україні

18:52 03.05.2023
Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

ОСТАННЄ

РФ, імовірно, використає удар БПЛА по Кремлю для скасування параду, приуроченого до 9 травня

Окупанти намагалися знову атакувати БПЛА Дніпропетровську область, а Нікополь обстріляли з артилерії

Противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, поранено трьох людей

Під Куп'янськом ексгумували тіла двох людей, які загинули від обстрілу РФ - прокуратура

Окупанти продовжують примусову паспортизацію місцевого населення у Станиці Луганській

ЗС України відбили близько 60 ворожих атак на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

5 травня: Яке сьогодні свято

Байден попередив, що США можуть запроваджувати санкції у зв'язку з конфліктом у Судані

Олена Зеленська прибула на церемонію коронації Його Величності Чарльза ІІІ

На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА