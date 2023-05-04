Пожежу 4-поверхової будівлі в Солом'янському районі локалізовано

Рятувальники локалізували пожежу внаслідок падіння уламків збитого безпілотного літального апарату в Солом'янському районі Києва, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Пожежу в 4-поверховій будівлі Солом'янському районі столиці локалізували", - написав він у телеграм-каналі.

За словами міського голови, внаслідок падіння уламків БПЛА зруйновано конструкції будівлі на площі 150 м кв.

Інформація про постраждалих уточнюється, додав він.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи і пожежу в Солом'янському районі української столиці в четвер увечері.