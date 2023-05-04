Події

19:40 04.05.2023

Унаслідок обстрілу Покровської громади пошкоджено будівлю фермерського господарства

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Унаслідок обстрілу Покровської громади пошкоджено будівлю фермерського господарства

У четвер російські окупанти обстріляли Покровську громаду Дніпропетровської області, у результаті було пошкоджено будівлю фермерського господарства, повідомив голова облради Микола Лукашук.

"Будівля фермерського господарства в Покровській громаді Нікопольщини сьогодні потрапила під ворожий вогонь із важкої артилерії. Там пошкоджено дах та вікна", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

Також після обіду ворог обстріляв Нікополь. Жертв немає.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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