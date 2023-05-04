За добу на сході України відбито близько 50 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої

Російські окупанти минулої доби продовжували зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках на сході України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, за добу на цих напрямках було відбито близько 50 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку Донецької області.

"На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-західної околиці Спірного... На бахмутському напрямку... противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове... На мар'їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення", - ідеться у зведенні.

На авдіївському та куп'янському напрямках противник минулої доби наступальних дій не здійснював, а на запорізькому та херсонському напрямках продовжує вести оборонні дії. На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, розповіли в Генштабі.