Події

17:59 04.05.2023

Лубінець сподівається, що Україна найближчим часом почне повертати дітей, незаконно депортованих до РФ

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Лубінець сподівається, що Україна найближчим часом почне повертати дітей, незаконно депортованих до РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сподівається, що найближчим часом Україна почне повертати незаконно депортованих Російською Федерацією дітей.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом ми публічно зможемо показати результати своєї роботи, коли почнуть повертатися українські діти. Я не знаю, про яку кількість зараз говоримо... Напрацьований варіант дає нам змогу насамперед повернути дітей, у яких є родичі на території України... Паралельно ми формуємо списки дітей-сиріт", - сказав Лубінець на пресконференції в четвер у Києві.

Він розповів, що існує кілька варіантів повернення українських дітей.

"Буквально вчора ... ми опрацьовували варіант щодо Ватикану, він не є основним... ", - зазначив омбудсмен.

Лубінець сказав, що сьогодні не може публічно озвучити обговорювані варіанти.

"Для нас принципово повернути кожну українську дитину", - наголосив Лубінець.

Теги: #рф #діти #повернення

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