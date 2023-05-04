Уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні, запевнив прем'єр-міністр цієї держави Александер де Кроо під час пресконференції з президентом України та прем'єром Нідерландів у Гаазі.

"Ми продовжуватимемо цю підтримку і демонструватимемо нашу солідарність з Україною. Тепер наша черга допомогти Україні знову позбутися жорстокої та незаконної окупації. Це така сама окупація, якої зазнали наші країни під час Другої світової війни. Саме тому уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні", - цитує де Кроо пресслужба президента України.

Він також нагадав, що з початку війни Бельгія заморозила понад 50 млрд євро активів російських фізичних і юридичних осіб.