Події

16:32 04.05.2023

Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус: ворог нервує і боїться нашого наступу

4 хв читати

Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини. Як розповідають військові, з Порошенком добре знайомі ще з 14-го року, разом пройшли чимало випробувань. Тому коли формувався новий корпус, команда Порошенка взяла його під свою опіку. П’ятий Президент наголошує: люди в армії – найголовніше.

Порошенко також сказав, що росіяни в очікуванні українського наступу дуже напружуються. «Зараз ворог дуже нервує. То він сам над собою підіймає над кремлем безпілотники, то сам їх героїчно збиває для того, щоб нас звинуватити. Я хочу сказати, що якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться. Ми ці цирки влаштовувати не будемо», – наголошує п’ятий Президент.

«Це вже не контрнаступ – зимовий наступ росіян ми закінчили заздалегідь. Це наш наступ», – говорить Порошенко.

«Зараз створений новий армійський корпус. Всі знають, що на чолі його стоять справжні українські герої з величезним досвідом. Нам знайомитись не треба, представлятись не треба, бо з перших днів війни наші зустрічі відбувалися і в Костянтинівці, і в Краматорську, і в Добропіллі, де ми привозили перші вантажівки. Ми одна родина. Ми один народ. Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити цю позицію», – зазначає Петро Порошенко.

«Є механізовані бригади, є артилерійська бригада, є танкова бригада, є батальйони дуже круті,  в тому числі не тільки з десантників, дуже правильні люди. І ми домовилися, що наша команда бере на себе відповідальність за участь в укомплектуванні корпусу», – пояснює Порошенко.

«Що треба для наступу? Це метал і боєприпаси – і люди. Метал, боєприпаси закупимо, партнери нададуть, самі десь роздобудемо, волонтери привезуть, це правильно. А от люди – це найголовніше. Для мене є символічним, що в цей корпус ми поставляємо пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ) для того, щоб швидко відновлювати пошкоджену техніку. Керівники логістики Збройних Сил за ними шикуються в черги», – говорить Порошенко.

«Це перші наші три серійних ПАРМа, які поставлені на потік. Ми вирішили, щоб перші віддати сюди. З  генераторами, з компресорами, зі зварювальним апаратом, з гарними умовами, з крутими автомобілями. Це все розроблено нашими конструкторами і виготовлене на наших виробничих потужностях», – показує Порошенко.

«Передаємо також тентовані вантажівки, в тому числі як артилерійські тягачі для перевезення боєприпасів, для буксировки озброєння і артилерійських гармат. І на додаток шини, бо без шин ніяк не можна», – зазначає Петро Порошенко.

Він також розповів про найближчі плани співпраці з армійським корпусом: хлопцям також передадуть три комплекти БПЛА Poseidon і 5 лазне-пральних комплексів – їх виробництво саме в розпалі. П’ятий Президент жартує: логістика в військовому формування на висоті, оперативно знайшли 5 причепів для лазень, а також співфінансування для комплексів Poseidon, другу половину оплатить Фонд Порошенка.

«Вже з завтрашнього дня у навчальному центрі група операторів і пілотів з армійського корпусу пройде навчання. Кожна бригада буде мати «очі» арти, вони захищені від російської РЕБ, вони літають вночі, мають унікальні камери, унікальне «тепло», 5 км висоти, вони літають більше як на 50 км вглиб території ворога», – розповідає Порошенко.

Він також розповів, що ці безпілотники відзначились і над аеродромом Бєлгорода під час успішної атаки, і над Донецьком. Скорегувавши вогонь артилерії, яка знищила склад боєприпасів.

«Ми вже не можемо знаходити причепи для лазне-пральних комплексів. Де ви їх знайшли, я не знаю, але 5 причепів, для того щоб виготовили і поставили лазне-пральні комплекси, вже запустили. Вміють працювати», – похвалив Порошенко військових логістів. В роботу беруть контейнери з-під 155-их боєприпасів, які надходять в Україну. «Ми їх забираємо, нам їх передають і ми обладнаємо швидко ці комплекси.  Це означає ефективну співпрацю волонтерів і війська», – пояснює Петро Порошенко.

Віддаючи водіям ключі від автівок, Порошенко сказав: «машини підготовлені, якісні. Продута паливна система, пневматична, нові шини, акумуляторна батарея. Облаштована кабіна. Так що приймайте – щасливої дороги!».

Теги: #порошенко #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 02.05.2023
Порошенко про доплати військовим: Ми маємо скоротити всі інші видатки і дати гроші нашим захисникам

Порошенко про доплати військовим: Ми маємо скоротити всі інші видатки і дати гроші нашим захисникам

20:25 29.04.2023
Порошенко передав військовим п’ять комплексів БПЛА "Poseidon" і мобільні центри управління

Порошенко передав військовим п’ять комплексів БПЛА "Poseidon" і мобільні центри управління

11:32 26.04.2023
Порошенко і Квасневський застерігають від заморожування війни в Україні: Має бути повна депутінізація Європи та світу

Порошенко і Квасневський застерігають від заморожування війни в Україні: Має бути повна депутінізація Європи та світу

14:50 25.04.2023
Порошенко в Польщі закликав не блокувати аграрний експорт України

Порошенко в Польщі закликав не блокувати аграрний експорт України

14:57 24.04.2023
ВР пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

ВР пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

19:29 20.04.2023
Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила військову техніку

Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила військову техніку

17:09 18.04.2023
Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

16:18 18.04.2023
У "Євросолідарності" заявляють, що знайшли додаткові ресурси в бюджеті для відновлення щомісячних виплат військовим розміром 30 тис. грн

У "Євросолідарності" заявляють, що знайшли додаткові ресурси в бюджеті для відновлення щомісячних виплат військовим розміром 30 тис. грн

19:23 16.04.2023
Порошенко про ПЦУ: Це справжня українська народна церква

Порошенко про ПЦУ: Це справжня українська народна церква

18:19 14.04.2023
Порошенко привіз три тягачі артилерійській бригаді, яка рік тому втопила крейсер "Москва"

Порошенко привіз три тягачі артилерійській бригаді, яка рік тому втопила крейсер "Москва"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мера Одеси взято під варту у справі "Краяна" - САП

У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

Зеленський вірить в успіх контрнаступу

Зеленський закликав Бельгію та Нідерланди прискорити постачання Україні бронетехніки та авіації

ОСТАННЄ

Поліція Берліна почала розслідування після витоку інформації про візит Зеленського

РФ незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників - омбудсмен

Мера Одеси взято під варту у справі "Краяна" - САП

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

Через акцію протесту польська сторона може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

Бельгія розробляє механізм конфіскації доходів від заморожених російських активів - прем'єр

Не може бути й мови про те, щоб відмовитися від української мови, літератури та історії України в навчальній програмі - Лісовий

Зеленський вірить в успіх контрнаступу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА