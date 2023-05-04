Лише 10% російських військовополонених мають вищу освіту - дослідження

Результати першого соціологічного дослідження російських військовополонених, проведеного Координаційним штабом у межах проєкту "Хочу жити", свідчать, що вищу освіту серед усіх респондентів мають лише 10,9% опитаних.

Як повідомив керівник проєктів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик на пресконференції у Military Media Center, презентуючи дані дослідження, 57,7% опитаних військовополонених мають середню спеціальну освіту, 19,2% закінчили тільки школу, 12,2% не здобули середньої освіти.

З результатів дослідження можна зробити висновок, що у воєнних діях в Україні беруть участь представники практично всіх регіонів Росії, а також незаконно мобілізовані на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і Криму.

Дослідження було проведено у квітні 2023 року. Опитування проводили через анкетування, на добровільній основі анкети погодилися заповнити 400 військовополонених.