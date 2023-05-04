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11:42 04.05.2023

Росіяни зменшили угруповання своїх кораблів у Чорному морі до семи, кількість ракетоносіїв - до двох

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Росіяни зменшили угруповання своїх кораблів у Чорному морі до семи, кількість ракетоносіїв - до двох

Кількість ворожих кораблів до 11:00 зменшено до семи, серед них два ракетоносії ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет, повідомляють у Військово-Морських силах ЗСУ.

"Станом на 11:00 04.05.2023: у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів, серед яких два носії ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет; в Азовському морі – один ворожий корабель", - ідеться в повідомленні ВМС ЗСУ у фейсбуці.

Як повідомляється, у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до п'яти ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет;

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: в Азовське море - 16 суден, із них два рухалися в напрямку протоки Босфор; у Чорне море - 15 суден, із них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Як зазначається, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Теги: #чорне_море #ракетоносії

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