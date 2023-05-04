Події

10:44 04.05.2023

Зеленський виступить у парламенті Нідерландів і відвідає МКС

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Зеленський виступить у парламенті Нідерландів і відвідає МКС

Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах виступить перед парламентом і відвідає Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Про візит українського президента повідомляють нідерландські засоби масової інформації. Зокрема, за інформацією телеканалу NOS, виступ Зеленського заплановано на 11:00 (12:00 за Києвом), після чого він відвідає МКС, який розслідує злочини, скоєні на війні в Україні.

"Уже відома назва промови Зеленського: "Без справедливості для України немає миру". На виступі буде присутній міністр закордонних справ Гукстра. Джерела повідомляють інформаційному агентству ANP, що президент також зустрічається з прем'єр-міністром Рютте і міністром оборони Оллонґрен", - пише NOS.

За даними ЗМІ, Зеленський прибув до країни на урядовому літаку Нідерландів минулої ночі після відвідин Фінляндії. Це буде його перший візит до Нідерландів як глави держави. Раніше він звертався до Палати представників за допомогою відеозв'язку. Члени Палати представників повідомляють, що запланована зустріч із членами Сенату і Палати представників.

Цього дня в Нідерландах відзначають День пам'яті загиблих. У зв'язку з цим NOS зазначає, що невідомо, чи буде президент присутній на заходах, присвячених цьому дню. "Місця, які він відвідує, окрім МКС, досі тримаються офіційно в секреті. Однак з учорашнього дня навколо готелю Catshuis і готелю Marriott в Гаазі посилилася охорона", - пише телеканал.

Теги: #нідерланди #зеленський

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